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لبنان

دولة قريبة من لبنان تتصدّر بلدان العالم بعدد الصحفيين المفقودين.. من هي؟

Lebanon 24
02-09-2023 | 14:00
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بلغ عدد الصحفيين المفقودين حول العالم 165 صحفياً منذ العام 2000 وحتى العام الجاري 2023، بحسب القائمة التي نشرتها منظمة "مراسلون بلا حدود".

وضمت القائمة دولاً عربية، حيث تصدرت سوريا بإجمالي عدد صحفيين مفقودين بلغ 33 صحفياً، تلاها اليمن في المرتبة الثانية بـ11 صحفياً مفقوداً.
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وفي ما يلي قائمة بأعداد الصحفيين المفقودين في الدول العربية منذ العام 2000  وحتى العام 2023:
 
1- سوريا: 33 صحفياً مفقوداً
 
2- اليمن: 11 صحفياً مفقوداً
 
3- العراق: 8 صحافيين مفقودين
 
4- مصر: 4 صحافيين مفقودين
 
5- ليبيا: صحافيان إثنان مفقودان
 
6- الصومال: صحافي واحدٌ مفقود
 
7- فلسطين: صحافي واحدٌ مفقود
 
(عربي21)

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