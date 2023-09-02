دولة قريبة من لبنان تتصدّر بلدان العالم بعدد الصحفيين المفقودين.. من هي؟

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وضمت القائمة دولاً عربية، حيث تصدرت سوريا بإجمالي عدد صحفيين مفقودين بلغ 33 صحفياً، تلاها اليمن في المرتبة الثانية بـ11 صحفياً مفقوداً.وفي ما يلي قائمة بأعداد الصحفيين المفقودين في الدول العربية منذ العام 2000 وحتى العام 2023: