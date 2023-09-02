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لبنان

رسائل جديدة من عبد اللهيان تخصّ لبنان.. ماذا كشف في حديثٍ تلفزيوني؟

Lebanon 24
02-09-2023 | 06:28
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أكد وزير الخارجيّة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنَّ هناك ثقة لدى طهران من أنّ القادة في لبنان يمتلكون الخبرة والقدرة والإرادة لإنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
 
 
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"NBN"، قال عبد اللهيان: "رغم التأثير الايجابي لعودة العلاقات الايرانية السعودية، إلا أنه يجب على اللبنانيين والقادة السياسيين أن يقرروا بأنفسهم ويتفقوا على رئيس للجمهورية".
 
 
كذلك، لفت عبد اللهيان إلى أنّ "تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة تؤكد أنه لا يتفهم جيداً الحقائق القائمة في لبنان"، داعياً كافة الأطراف والأحزاب في لبنان إلى التسريع بانتخاب الرئيس، مُطالباً في الوقت نفسه الدول التي تريد مساعدة لبنان بتركيز إهتمامها على توفير دعم ومساعدات له.
 
 
 
 
 
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