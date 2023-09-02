رسائل جديدة من عبد اللهيان تخصّ لبنان.. ماذا كشف في حديثٍ تلفزيوني؟

أكد وزير الخارجيّة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنَّ هناك ثقة لدى طهران من أنّ القادة في لبنان يمتلكون الخبرة والقدرة والإرادة لإنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"NBN"، قال عبد اللهيان: "رغم التأثير الايجابي لعودة العلاقات الايرانية السعودية، إلا أنه يجب على اللبنانيين والقادة السياسيين أن يقرروا بأنفسهم ويتفقوا على رئيس للجمهورية".