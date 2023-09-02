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لبنان

هجرة مركب غير شرعي من عكار.. هذا ما حصل مساء امس

Lebanon 24
02-09-2023 | 06:56
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أفادت مراسلة "لبنان 24" انّ مخابرات الجيش احبطت مساء امس الجمعة، محاولة لهجرة مركب غير شرعي في محافظة عكار بالقرب من دوار حمص في عكار.
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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