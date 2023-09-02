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لبنان

آخر خبرٍ عن العام الدراسي الجديد.. هذا ما قيل عن انطلاقته

Lebanon 24
02-09-2023 | 07:08
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أنّ أموال وزارة التربية للعام الدراسي الجديد متوفرة لكن صرفها سيتمّ على دفعات، مشيرة إلى أنَّ الإجتماع المطوّل الذّي عقد الأسبوع الماضي بين وزيري المال والتربية يوسف الخليل وعباس الحلبي، سيستكمل الأسبوع المقبل ومن الأفكار المتداولة وغير النهائية أن يكون دفع الأموال لوزارة التربية فصليا في العام الدراسي الجديد.
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إلى ذلك، نقلت القناة عن رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان قولها: "نتمنّى من وزير التربية تأمين كلّ مستلزمات انطلاق العام الدراسي الجديد، وفي حال عدم تأمين ما وعدنا به 300$ شهرياً بالإضافة إلى 7 رواتب وبدل نقل 450 ألف ل.ل. عن كلّ يوم حضور، حتمًا سيكون هناك تعثّر في انطلاق العام الدراسي الجديد".
كذلك، حمّلت مصادر الرابطة وزير المال مسؤولية عدم صرف الأموال لوزارة التربية والأساتذة، وقال: "سيكون هناك لقاء مرتقب الأسبوع المقبل بين الروابط التعليمية ووزير التربية، كما سيتمّ الإعلان عن انطلاق التسجيل في 14 أيلول وانطلاق التعليم في الأول من تشرين الأول المقبل في حال تأمنت الأموال وتحققت مطالب الأساتذة".



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