انقلاب جبالة باطون على سيارة بسبب الحمولة الزائدة

أفادت مراسلة "لبنان 24" انّ جبالة باطون انقلبت على طريق عام العبدة عكار، مما ادى الى تضرر سيارة من نوع مرسيدس لدى مرورها في المحلة، والعناية الالهية انقذت ركاب السيارة.



وبحسب ما افادت المصادر فان انقلاب الجبالة جاء نتيجة الحمولة الزائدة من الباطون التي كانت بداخلها.

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