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لبنان

الدولار يرتفع.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا

Lebanon 24
02-09-2023 | 09:40
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سجّل سعر صرف دولار في السّوق الموازية عصر اليوم السبت تسعيرة تراوحت ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية مقابل الدّولار الأمريكي الواحد.
بينما سجّل سعر صرف دولار في السّوق الموازية صباحا تسعيرة تراوحت ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية مقابل الدّولار الأمريكي الواحد.
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