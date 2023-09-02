الدولار يرتفع.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا



Advertisement بينما سجّل سعر صرف دولار في السّوق الموازية صباحا تسعيرة تراوحت ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية مقابل الدّولار الأمريكي الواحد.

سجّل سعر صرف دولار في السّوق الموازية عصر اليوم السبت تسعيرة تراوحت ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية مقابل الدّولار الأمريكي الواحد.