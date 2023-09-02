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لبنان

تيمور جنبلاط: لتغليب منطق التسوية والمصالحات

Lebanon 24
02-09-2023 | 10:36
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أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على "موقف الحزب واللقاء الديموقراطي الداعي دائما الى الحوار المجدي، في ظل انسداد الافق السياسي الحاصل"، مبديا ترحيبه بالزيارة المرتقبة للبطريرك الماروني الكردينال بشارة الراعي الى الجبل الجمعة المقبل "لتكريس ثمار المصالحة والبناء على انجازها"، وآملا في الوقت نفسه ان "يتغلب منطق التسوية والمصالحات في كل قضايانا الوطنية المختلف حولها".
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وعلى هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، شدد النائب جنبلاط على "اهمية ايلاء المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية العناية اللازمة والسعي لإنقاذ العام الدراسي المقبل وإتاحة المجال امام جميع الطلاب في المدارس الرسمية والخاصة لتلقي العلم، اضافة الى اعطاء الاساتذة حقوقهم المشروعة والحوافز، وتمكين تعاونية موظفي الدولة من تقديم الاستشفاء لهم ولعائلاتهم".



والتقى جنبلاط الشيخ الجليل ابو فارس مروان فياض برفقة وفد من المشايخ، لشكره على مواساته بوفاة والدته.

 
كما التقى وفدا كبيرا من "الحركة اليسارية اللبنانية" برئاسة منير بركات الذي ألقى كلمة أكد فيها على "علاقة اليسار التاريخية مع الحزب التقدمي الاشتراكي"، وعلى "الوفاء للتراث الوطني التقدمي الانساني، واهمية الموقف السياسي المؤيد للحوار مع جميع المكونات، ورفض الاستقواء والهيمنة والاقصاء بأشكاله كافة".

 
واجتمع جنبلاط الى الوزير السابق الياس حنا، والى مدير الجامعة الاميركية في قبرص الدكتور فريد هيكل، بحضور النواب: مروان حمادة، بلال عبد الله، فيصل الصايغ، هادي ابو الحسن ووائل ابو فاعور، النائب السابق علاء ترو وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.

 
كما التقى وفودا، من المشايخ من "جبل السماق" في سوريا، ومن اتحاد جمعيات بعلبك- الهرمل برئاسة محمد جعفر، لمتابعة قانون تشريع زراعة نبتة القنب والعمل على اصدار المراسيم التطبيقية بهذا الخصوص. كما التقى وفودا من المجلس البلدي للباروك والفريديس، ومن المجلسين البلدي والاختياري في مزرعة الشوف، ومن تجار منطقة بقعاتا مع فرع الحزب التقدمي الاشتراكي في البلدة، ومن نادي برجا لطلب رعايته احتفالا للنادي في البلدة.

كذلك، التقى وفودا من: جمعية "لنا الدولية"، ادارة فرع الحزب التقدمي الاشتراكي في مجدلبعنا وشباب مجدلبعنا، عائلة خداج في كفرمتى، عائلة ضو من بلدة القرية في المتن الاعلى، بالاضافة الى وفد من راشيا تحدث باسمه رئيس البلدية السابق فارس فايق.
 
ومن زوار المختارة وفود أهلية من شحيم ودير بابا وبعورته، وفد عائلة البنا، وفد طالبي عرض قضايا جامعية ووفد سياحي من منطقة صور جال في ارجاء القصر واقسامه التراثية والتاريخية.

هذا واجتمع جنبلاط الى الأمين العام لمنظمة الشباب التقدمي عجاج أبي رافع لمناقشة قضايا شبابية عامة.
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