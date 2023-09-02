بيان نفي من وزارة التربية.. ماذا فيه؟

أكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، اليوم السبت، أنّ "وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، لم يدل بأي تصريح أو مقابلة تتعلق بالتمويل أو أي أمر آخر، وبالتالي فإن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عار من الصحة".

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