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لبنان

"أسرار" التجديد لـ"اليونيفيل".. وزيرٌ يكشف تفاصيل جديدة

Lebanon 24
02-09-2023 | 13:24
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كشفَ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب أنَّ "الصيغة النهائية لقرار التجديد لليونيفيل يضمن إلى حدّ بعيد عدم الاحتكاك بين قوات اليونيفيل والأهالي في الجنوب"، مشيراً إلى أنه "يجبُ تثبيت الحدود البريّة مع اسرائيل لمنع هذا الاحتكاك كلياً".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، اليوم السبت، قال بو حبيب: "تحدثنا مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في أمر الحدود البرية ووعدنا أن يبحث مع الإسرائيليين في هذا الشأن، كما عرض المساعدة في هذا الصدد". 
 
وأضاف: "لبنان الرسمي راضٍ عن الصيغة النهائية لقرار التجديد لليونيفيل وكنّا نفضّل أن تكون مسألة التنسيق أوضح ولكن الصيغة جيّدة وتحتاج إلى مزيد من التنقيح العام المقبل".
 
وأكمل: "لقد استطعنا أن نضمن بقاءنا في الفصل السادس فصيغة العام الماضي كانت فصل سابع مقنّع وخُضنا مفاوضات مهمّة في مجلس الأمن وكان الجهد مشتركاً والاتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحزب الله وأطراف أخرى".
 
 
 
 
 
 
 
 
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