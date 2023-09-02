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لبنان

مُفاجأة أمام بعض المصارف.. إليكم ما ستجدونهُ أمامكم!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-09-2023 | 13:55
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بدأت مصارف عديدة بالإستعانة بـ"كلابٍ بوليسية" لمؤازرة "عناصر الأمن" الذين يتولون ليلاً حراسة بعض الفروع المصرفيّة في مناطق حسّاسة أمنياً نوعاً ما.
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ولاحظَ مواطنون وجود تلك الكلاب عند مدخل الفروع التي تتضمنُ صرّافات آلية مكشوفة أو غير مُغلقة، وقد جرى تعليل هذا الإجراء على أنهُ يساهم بحماية "الحرَس" ويعملُ على إخافة أي شخصٍ يسعى لمهاجمة المواطنين الذين يضطرون لسحب أموال من حساباتهم عبرَ الصرَّافات الآليّة خلال الليل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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