مُفاجأة أمام بعض المصارف.. إليكم ما ستجدونهُ أمامكم!

بدأت مصارف عديدة بالإستعانة بـ"كلابٍ بوليسية" لمؤازرة "عناصر الأمن" الذين يتولون ليلاً حراسة بعض الفروع المصرفيّة في مناطق حسّاسة أمنياً نوعاً ما.

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