نائبٌ يتحدّث عن فضيحة وكارثة.. وصورٌ ترصد المشهد!

ما عايناه في زيارة مع الزميلة نجاة صليبا @najat_saliba وعدد من الخبراء المختصين والناشطين البيئين لعدد من محطات التكرير في منطقة حاصبيا- مرجعيون، غير مسموح وغير مقبول وغير أخلاقي. هيئات أجنبية موّلت، شركات خاصة نفذت ودولة لبنانية أشرفت، فكانت النتيجة "فضيحة وكارثة".
نحن أمام أكثر… pic.twitter.com/0u0KGBHdjF
— Firas Hamdan | فراس حمدان (@FirashamdanLB) September 2, 2023
ما عايناه في زيارة مع الزميلة نجاة صليبا @najat_saliba وعدد من الخبراء المختصين والناشطين البيئين لعدد من محطات التكرير في منطقة حاصبيا- مرجعيون، غير مسموح وغير مقبول وغير أخلاقي. هيئات أجنبية موّلت، شركات خاصة نفذت ودولة لبنانية أشرفت، فكانت النتيجة "فضيحة وكارثة".
نحن أمام أكثر… pic.twitter.com/0u0KGBHdjF