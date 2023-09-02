نائبٌ يتحدّث عن فضيحة وكارثة.. وصورٌ ترصد المشهد!

كتب النائب فراس حمدان عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "ما عايناه في زيارة مع الزميلة نجاة صليبا وعدد من الخبراء المختصين والناشطين البيئين لعدد من محطات التكرير في منطقة حاصبيا- مرجعيون، غير مسموح وغير مقبول وغير أخلاقي. هيئات أجنبية موّلت، شركات خاصة نفذت ودولة لبنانية أشرفت، فكانت النتيجة فضيحة وكارثة".

أضاف: " نحن أمام أكثر من جرم بيئي ضخم، لا بل قتل متعمد لأهالينا وتهجير من منازلهم، عدا عن هدر للمال العام سواءً كان لبنانياً أم أجنبياً. سنتصدى لهذا الملف بحزم، كما لسواه من ملفات كثيرة. سنتتبع حتى النهاية هموم أهلنا".