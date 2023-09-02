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لبنان
يزبك: "القوّات" تخوض معركة حماية لبنان
Lebanon 24
02-09-2023
|
15:41
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أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك أن حزب "القوات اللبنانية" يعملُ لإيصال رئيس يستعيد السيادة ويمسك بيده سياسة لبنان الخارجية وقرار السلم والحرب.
وفي حديثٍ عبر إذاعة "لبنان الحر"، شدّد يزبك على "ضرورة انتخاب رجل سيادي وطني"، وأضاف: "لن نسمح بانتخاب رئيس يهيل التراب على ما بقي من لبنان".
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وأشار يزبك إلى أنّ "حزب القوات اللبنانية كانت وستبقى مع كل الشعب"، وقال: "القوات تخوضُ معركة حماية لبنان وإعادة الألق الى المؤسسات بقضاء نزيه وحكومة شرعية، ودولة تمسك بقرار السيادة وتؤمن بلبنان".
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