يزبك: "القوّات" تخوض معركة حماية لبنان

Advertisement

وفي حديثٍ عبر إذاعة "لبنان الحر"، شدّد يزبك على "ضرورة انتخاب رجل سيادي وطني"، وأضاف: "لن نسمح بانتخاب رئيس يهيل التراب على ما بقي من لبنان".وأشار يزبك إلى أنّ "حزب القوات اللبنانية كانت وستبقى مع كل الشعب"، وقال: "القوات تخوضُ معركة حماية لبنان وإعادة الألق الى المؤسسات بقضاء نزيه وحكومة شرعية، ودولة تمسك بقرار السيادة وتؤمن بلبنان".