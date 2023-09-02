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لبنان

عملية خطف في بلدة شماليّة.. معلومات تسردُ التفاصيل

Lebanon 24
02-09-2023 | 15:41
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أقدمَ شُبانٌ من آل نون، اليوم السَّبت، على خطف شابين في بلدة حاويك - قضاء الضنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

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وأشارت المصادر إلى أنَّ عملية الخطف جاءت على خلفيات مرتبطة بأمور مالية، موضحة أنّ الشابين المخطوفين يُعتبران من ضحايا "مافيات التَّهريب".
 
 
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