عملية خطف في بلدة شماليّة.. معلومات تسردُ التفاصيل

أقدمَ شُبانٌ من آل نون، اليوم السَّبت، على خطف شابين في بلدة حاويك - قضاء الضنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.



Advertisement وأشارت المصادر إلى أنَّ عملية الخطف جاءت على خلفيات مرتبطة بأمور مالية، موضحة أنّ الشابين المخطوفين يُعتبران من ضحايا "مافيات التَّهريب".

وأشارت المصادر إلى أنَّ عملية الخطف جاءت على خلفيات مرتبطة بأمور مالية، موضحة أنّ الشابين المخطوفين يُعتبران من ضحايا "مافيات التَّهريب".