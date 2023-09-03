وثيقة كاملة.. إليكم نص مشروع قانون موازنة العام 2024

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء نصّ مشروع قانون موازنة 2024 إلى الوزراء للإطلاع عليه ووضع الملاحظات بشأنه تمهيداً للبدء بمناقشته في جلسات متتالية أوّلها صباح يوم الخميس المقبل.

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