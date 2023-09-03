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لبنان

وثيقة كاملة.. إليكم نص مشروع قانون موازنة العام 2024

Lebanon 24
03-09-2023 | 00:00
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وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء نصّ مشروع قانون موازنة 2024 إلى الوزراء للإطلاع عليه ووضع الملاحظات بشأنه تمهيداً للبدء بمناقشته في جلسات متتالية أوّلها صباح يوم الخميس المقبل.
 
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