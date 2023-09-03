لقاءات سياسيّة لهوكشتاين بعيداً عن الإعلام

بالرغم من الرسائل الايجابية التي حاول الوسيط الأميركي في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين إيصالها خلال زيارته بيروت عبر جولاته السياحية المناطقية، بقيت هذه الزيارة تطرح العديد من الاسئلة السياسية الواضحة والمباشرة.

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وبحسب مصادر مطلعة، فإنَّ هوكشتاين قام بزيارات رسمية ليس لها علاقة بمهمته الاساسية المرتبطة بقضايا الطاقة والنفط والغاز، وقد ظهرت بعض الزيارات واللقاءات عبر وسائل الإعلام بعد تسريبها من قبل السّفارة الأميركية.