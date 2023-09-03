شخصية سياسيّة تستعدّ للانفصال الزوجي

تتهيأ شخصية سياسية تبوّأت مناصب وزارية عدة قبل أعوام لمكاشفة شريكة حياته بأنه إتخذ قراراً بإنهاء إرتباطهما وصولاً الى الطلاق.



Advertisement وأشار المصدر الى أن العلاقة، التي كان الحب العنصر الأساسي فيها، تحولت إلى روتين يومي وإنتفت فيها المشاعر، ولذلك يُفضل "معاليه" أن يكون مستقلاً عن أي إرتباط هذه الفترة للتفرغ للعائلة الكبيرة وربما أكثر للسياسة. وأشار المصدر الى أن العلاقة، التي كان الحب العنصر الأساسي فيها، تحولت إلى روتين يومي وإنتفت فيها المشاعر، ولذلك يُفضل "معاليه" أن يكون مستقلاً عن أي إرتباط هذه الفترة للتفرغ للعائلة الكبيرة وربما أكثر للسياسة.