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لبنان

شخصية سياسيّة تستعدّ للانفصال الزوجي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-09-2023 | 01:45
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تتهيأ شخصية سياسية تبوّأت مناصب وزارية عدة قبل أعوام لمكاشفة شريكة حياته بأنه إتخذ قراراً بإنهاء إرتباطهما وصولاً الى الطلاق.

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وأشار المصدر الى أن العلاقة، التي كان الحب العنصر الأساسي فيها، تحولت إلى روتين يومي وإنتفت فيها المشاعر، ولذلك يُفضل "معاليه" أن يكون مستقلاً عن أي إرتباط هذه الفترة للتفرغ للعائلة الكبيرة وربما أكثر للسياسة.
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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