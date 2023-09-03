أوروبيون ويابانيون قريباً في لبنان!

صحيح أنّ الموسم السياحي الصيفي شارف على نهايته، مع مغادرة عدد كبير من المُغتربين والسيّاح لبنان بسبب انتهاء الاجازات الصيفية وبدء العام الدراسي في عدد كبير من الدول العربية والغربية، إلا أنّ المُعطيات تُشير إلى أن لبنان على موعد في الخريف مع قدوم عدد كبير من السيّاح الأجانب ولاسيما من الأوروبيين وذلك بحسب ما تؤكده نسبة الحجوزات.

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وفي هذا الإطار، أكد صاحب أحد المكاتب السياحية لـ "لبنان24" أن "موسم الخريف مُبشّر جداً بالنسبة لقدوم السياح الأوروبيين وذلك خلال أيلول الحالي وتشرين الأول وتشرين الثاني"، موضحاً أنّ "هذه الأشهر تشهد موسماً سياحياً للأوروبيين في لبنان كموسم الربيع الذي يبدأ منتصف شهر آذار ويستمر في شهري نيسان وأيار".