ماذا تنتظر "المعارضة"؟

بعدما أعلنت رفضها الإجابة على الرسالة الفرنسية، وعدم حضورها أي حوار قد يدعو إليه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، أو رئيس مجلس النواب نبيه بري، قالت أوساط نيابيّة "معارضة" إنّها لا تزال تُعوّل على النواب "الرماديين" لتبديل موقفهم الحياديّ، والإقتراع لصالح المرشّح الذي اختارته لأنّه يُمثّل الخيار الرئاسيّ الأنسب للمرحلة التيّ يمرّ بها لبنان.

Advertisement