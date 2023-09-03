لبنانيّون يُحقّقون 50 دولاراً بعد اجتياز الحدود.. كيف ذلك؟

قال أحد شهود العيّان لـ"لبنان24"، إنّ بعض المواطنين اللبنانيين يجتازون بشكل شبه يوميّ الحدود اللبنانيّة- السوريّة عند نقطة المصنع، بسيارات كبيرة معبأة بالبنزين، يتمّ تفريغها بعد عبور النقطة الحدوديّة، بمسافة قريبة، حيث يبيع هؤلاء الوقود لمواطنين سوريين بمبالغ أغلى من 10 دولارات للصفيحة الواحدة، علماً أنّ سعة السيارة هي بين 4 إلى 5 "تنكات".

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ويقول شهود العيّان إنّ تجارة البنزين هذه تحصل أمام أعيّن القوى الأمنيّة، وبهذا يكون هؤلاء التجار يستفيدون يوميّاً بأقلّه 50 دولاراً، مستغلّين حاجة السوريين من المحروقات.