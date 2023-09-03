30
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لبنانيّون يُحقّقون 50 دولاراً بعد اجتياز الحدود.. كيف ذلك؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-09-2023
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال أحد شهود العيّان لـ
"لبنان24"
، إنّ بعض المواطنين اللبنانيين يجتازون بشكل شبه يوميّ الحدود اللبنانيّة- السوريّة عند نقطة المصنع، بسيارات كبيرة معبأة بالبنزين، يتمّ تفريغها بعد عبور النقطة الحدوديّة، بمسافة قريبة، حيث يبيع هؤلاء الوقود لمواطنين سوريين بمبالغ أغلى من 10 دولارات للصفيحة الواحدة، علماً أنّ سعة السيارة هي بين 4 إلى 5 "تنكات".
Advertisement
ويقول شهود العيّان إنّ تجارة البنزين هذه تحصل أمام أعيّن القوى الأمنيّة، وبهذا يكون هؤلاء التجار يستفيدون يوميّاً بأقلّه 50 دولاراً، مستغلّين حاجة السوريين من المحروقات.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا
09:40 | 2023-09-02
02/09/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة صباحيّة عن الدولار في لبنان.. إليكم ما حدث!
Lebanon 24
مفاجأة صباحيّة عن الدولار في لبنان.. إليكم ما حدث!
04:30 | 2023-09-03
03/09/2023 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيمن القيسوني: لم أحب أصالة.. وهذه هي زوجته وصيفة ملكة جمال لبنان
Lebanon 24
أيمن القيسوني: لم أحب أصالة.. وهذه هي زوجته وصيفة ملكة جمال لبنان
07:15 | 2023-09-02
02/09/2023 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خطوة للصرّافين في سوق الدولار.. صورة توثق ما يقومون به!
Lebanon 24
آخر خطوة للصرّافين في سوق الدولار.. صورة توثق ما يقومون به!
15:13 | 2023-09-02
02/09/2023 03:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل" تشتعل.. نتنياهو يأمر بإرسال قوات ضخمة إلى تل أبيب (فيديو)
Lebanon 24
"إسرائيل" تشتعل.. نتنياهو يأمر بإرسال قوات ضخمة إلى تل أبيب (فيديو)
08:45 | 2023-09-02
02/09/2023 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-09-03
بري يُحرج المعارضة.. وباسيل يلاقيه
06:44 | 2023-09-03
الفصائل الفلسطينية تعلن متابعتها أعمال الصيانة في مخيم نهر البارد من اجل تزويده بالكهرباء
06:23 | 2023-09-03
تبادل إطلاق بين مطلوبين والجيش.. هذا ما حصل خلال عمليّة أمنيّة في طرابلس
06:11 | 2023-09-03
لا خدمات "أوجيرو" منذ 3 أيّام في المنية
05:39 | 2023-09-03
لبنان من بين أفضل المطابخ حول العالم... هذه مرتبته
05:38 | 2023-09-03
قبلان: المطلوب تلبية نداء بري للحوار دون شروط مسبقة
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
03/09/2023 13:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
03/09/2023 13:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
03/09/2023 13:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24