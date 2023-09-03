بالصُّور.. هكذا جمعت قناة لبنانيّة الإيرانيين والأميركيين

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اللافت أيضاً هو أنَّ وضعية جلوس عبد اللهيان خلال المُقابلة التلفزيونيّة جاءت مُشابهة تماماً لوضعية الجلوس التي اختارها هوكشتاين، وفي التدقيق بالمُقابلتين، سيتبيّن أنَّ الشخصين المذكورين أخذا وضعية "الإجر على إجر" كما يُقالُ لبنانياً.مُراقبون علّقوا على هذا الأمر بالقول: "هوكشتاين يؤدي رسالته وعبد اللهيان يفعل ذلك أيضاً، وكلا الطرفين يواجهان بعضهما، فيما لبنان ينتظرُ الحلول.. فمن أين ستأتي في ظلّ الكباش القائم؟.. نعتقدُ أن لبنان باتَ ساحة لمواجهة المُستشارين والدبلوماسيين التابعين لدول أخرى.. نأمل أن تبقى الأمور تحت الإطار الدبلوماسي وألّا تتطور إلى كباش عسكري".