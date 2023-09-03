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لبنان

بالصُّور.. هكذا جمعت قناة لبنانيّة الإيرانيين والأميركيين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-09-2023 | 04:15
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بدا واضحاً خلال اليومين الماضيين تمكُّن قناة الـ"NBN" من جمعِ الأميركيين والإيرانيين على شاشةٍ واحدة، وذلك من خلال إجراء مُقابلة أولاً مع كبير مُستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين وثانياً مع وزير الخارجيّة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع العلم أنّ الرجلين زارا لبنان خلال الأيام القليلة الماضية وفي توقيتٍ مُتزامن. 
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اللافت أيضاً هو أنَّ وضعية جلوس عبد اللهيان خلال المُقابلة التلفزيونيّة جاءت مُشابهة تماماً لوضعية الجلوس التي اختارها هوكشتاين، وفي التدقيق بالمُقابلتين، سيتبيّن أنَّ الشخصين المذكورين أخذا وضعية "الإجر على إجر" كما يُقالُ لبنانياً.

مُراقبون علّقوا على هذا الأمر بالقول: "هوكشتاين يؤدي رسالته وعبد اللهيان يفعل ذلك أيضاً، وكلا الطرفين يواجهان بعضهما، فيما لبنان ينتظرُ الحلول.. فمن أين ستأتي في ظلّ الكباش القائم؟.. نعتقدُ أن لبنان باتَ ساحة لمواجهة المُستشارين والدبلوماسيين التابعين لدول أخرى.. نأمل أن تبقى الأمور تحت الإطار الدبلوماسي وألّا تتطور إلى كباش عسكري".
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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