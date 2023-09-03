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لبنان

كلامٌ مباشر.. مسؤولٌ كبير في "حزب الله" يُهاجم هوكشتاين

Lebanon 24
03-09-2023 | 02:28
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شدد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين على أنه "بدلاً من أن يعطي المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين المواعظ للبنانيين في كيفية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكيف يمكن للعالم أن يتقبل اللبنانيين على المستوى الاقتصادي، فليبذل جهداً ويبلغ أسياده أن يرفعوا الحصار عن لبنان، عندها يبدأ لبنان بالتعافي، وأضاف: "إنّ أسياد هوكشتاين هم الذين منعوا لبنان من الافادة من المساعدات التي تعرض عليه في الكهرباء وفي غيرها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأميركا هي التي تمنع لبنان من النهوض، وتحاصره كما تحاصر سوريا".
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كلام صفي الدين جاء خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة الحلوسية الجنوبية، حيث قال: "لبنان ليس بحاجة إلى نصائح أميركية، ولسنا بحاجة إلى مزيد من التنظير، فالأميركي إذا كان صادقاً، عليه أن يفي بالحد الأدنى بوعده للبنانيين بموضوع الغاز المصري، ونحن بالتأكيد لم ولن نعول على الأميركي، لأننا نعتبره عدواً حقيقياً للبنان واللبنانيين، لأنه بسلاحه كانت مجزرة قانا وكل المجازر، وبطائراته وصواريخه وسلاحه قتل اللبنانيين، وبسلاحه وكل صواريخه وإمكاناته يقتل الفلسطينيين في كل يوم، ونحن لله الحمد لم نعول على الأميركي يوماً، ولا نثق فيه يوماً، بل نعتبر أن عداوة الأميركي للبنان لا تقل عن عداوة الإسرائيليين له وربما تكون أشد، كما رأينا في حرب تموز 2006".
 
وتوجه الى الذين يراهنون على الأميركي بالقول: "عليكم أن تعلموا أنه يبيعكم الكلام فقط، والأميركي لن يفعل شيئا في لبنان، ونحن نؤكد أنه حتى لو كان هناك نفط وغاز في البحر اللبناني، فالأميركي لن يترك اللبنانيين يستفيدون من إمكاناتهم، لأنه أخذ قرارا بمحاصرة البلد كما يحاصر سوريا واليمن وكل هذه المنطقة خوفا من أن يفقد أوراق القوة التي أوجدها على مدى أكثر من مئة عام في المنطقة".

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