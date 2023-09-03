أخمدَ عناصر من الدّفاع المدني، صباح اليوم الأحد، حريقاً شبّ في بطاريات وأسلاك كهربائية تابعة لنظام للطاقة الشمسية داخل غرفة في بلدة بلاط - جبيل.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، واقتصرت الأضرارُ على الماديّات.