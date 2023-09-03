28
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
احترق بالكامل.. شاهدوا ماذا حلَّ بـ"نظام للطاقة الشمسية" في جبيل!
Lebanon 24
03-09-2023
|
02:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أخمدَ عناصر من الدّفاع المدني، صباح اليوم الأحد، حريقاً شبّ في بطاريات وأسلاك كهربائية تابعة لنظام للطاقة الشمسية داخل غرفة في بلدة بلاط - جبيل.
وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، واقتصرت الأضرارُ على الماديّات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبر سار لجميع اللبنانيين... إعفاء أجهزة الطاقة الشمسية من الرسوم والضرائب
Lebanon 24
خبر سار لجميع اللبنانيين... إعفاء أجهزة الطاقة الشمسية من الرسوم والضرائب
03/09/2023 10:51:02
03/09/2023 10:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيّون يُحقّقون 50 دولاراً بعد اجتياز الحدود.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
لبنانيّون يُحقّقون 50 دولاراً بعد اجتياز الحدود.. كيف ذلك؟
03/09/2023 10:51:02
03/09/2023 10:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أوروبيون ويابانيون قريباً في لبنان!
Lebanon 24
أوروبيون ويابانيون قريباً في لبنان!
03/09/2023 10:51:02
03/09/2023 10:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق "الكوفيد" يعود من جديد... هل وصل "ايريس" الى لبنان؟
Lebanon 24
قلق "الكوفيد" يعود من جديد... هل وصل "ايريس" الى لبنان؟
03/09/2023 10:51:02
03/09/2023 10:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
الطاقة الشمسية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شقراء وبشعر قصير.. فيديو قديم لزوجة عاصي الحلاني ينتشر شاهدوا كيف كانت
Lebanon 24
شقراء وبشعر قصير.. فيديو قديم لزوجة عاصي الحلاني ينتشر شاهدوا كيف كانت
04:38 | 2023-09-02
02/09/2023 04:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا الممثلة السورية الشهيرة تُثير الجدل.. ظهرت بالمايوه تستمتع بوقتها في مصر والجمهور: ليه التعري" (صور)
Lebanon 24
مُجددا الممثلة السورية الشهيرة تُثير الجدل.. ظهرت بالمايوه تستمتع بوقتها في مصر والجمهور: ليه التعري" (صور)
04:06 | 2023-09-02
02/09/2023 04:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا
09:40 | 2023-09-02
02/09/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيمن القيسوني: لم أحب أصالة.. وهذه هي زوجته وصيفة ملكة جمال لبنان
Lebanon 24
أيمن القيسوني: لم أحب أصالة.. وهذه هي زوجته وصيفة ملكة جمال لبنان
07:15 | 2023-09-02
02/09/2023 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل" تشتعل.. نتنياهو يأمر بإرسال قوات ضخمة إلى تل أبيب (فيديو)
Lebanon 24
"إسرائيل" تشتعل.. نتنياهو يأمر بإرسال قوات ضخمة إلى تل أبيب (فيديو)
08:45 | 2023-09-02
02/09/2023 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2023-09-03
قلق "الكوفيد" يعود من جديد... هل وصل "ايريس" الى لبنان؟
03:45 | 2023-09-03
لبنانيّون يُحقّقون 50 دولاراً بعد اجتياز الحدود.. كيف ذلك؟
03:36 | 2023-09-03
هذا ما سجّله سعر صرف الدولار صباح اليوم!
03:15 | 2023-09-03
ماذا تنتظر "المعارضة"؟
03:00 | 2023-09-03
برّي يتلقَّى رسالة حاسمة بمضمون بارز.. هذا ما اعترَف به الأميركيون!
02:55 | 2023-09-03
مأساةٌ تُنهي حياة عسكريّ في الجيش.. ماذا حصل معه أثناء "الخدمة"؟
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
03/09/2023 10:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
03/09/2023 10:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
03/09/2023 10:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24