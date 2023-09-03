مأساةٌ تُنهي حياة عسكريّ في الجيش.. ماذا حصل معه أثناء "الخدمة"؟

استُشهِد العسكريّ في الجيش ربيع عوض إثر تعرُّضه لحادث سيرٍ في البقاع أثناء قيادته آلية عسكرية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.

يُشار إلى أنّ عوض ينتمي إلى بلدة البيرة - عكّار.