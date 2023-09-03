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لبنان

هذا ما سجّله سعر صرف الدولار صباح اليوم!

Lebanon 24
03-09-2023 | 03:36
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يسجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية 89000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بينما تشير التطبيقات المتداولة إلى أن التسعيرة تتراوح ما بين  89300 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف مساء أمس ما بين 89100 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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