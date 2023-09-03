Advertisement

لبنان

"إتحاد المصارف العربية": ملتزمون بمساندة مصرف لبنان ووضع إمكاناتنا في تصرّفه

Lebanon 24
03-09-2023 | 04:10
A-
A+
Doc-P-1103626-638293365267370378.PNG
Doc-P-1103626-638293365267370378.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رحب اتحاد المصارف العربية في بيان، بـ"مشاركة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في المؤتمر المصرفي السنوي الذي يعقده الإتحاد في الرياض - المملكة العربية السعودية، غداً الاثنين الرابع من ايلول، بعنوان: الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية، في فندق هيلتون – الرياض، برعاية محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السيّاري وحضوره، إضافة إلى حضور صانعي القرار الاقتصادي والمالي،  ومحافظي بنوك مركزية عربية ورؤساء مؤسسات مالية عربية ودولية، و رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، وأصحاب المصارف السعودية والإعلام السعودي".
Advertisement

وأشار البيان إلى أن "هذا المؤتمر يأتي في إطار سعيه الدائم إلى مساعدة كل الدول، إضافة إلى دعم البنك المركزي اللبناني والقطاع المصرفي اللبناني ومساندتهما"، مؤكداً "التزام الاتحاد مساندة مصرف لبنان، في ظل إدارته الجديدة، ووضع كل علاقاته وامكاناته في تصرفه لإنجاح مهامه في إنقاذ الوضع النقدي في لبنان".

ولفت إلى أن "المؤتمر يشكل منصة عربية – دولية لمناقشة التحولات الإقتصادية الدولية، ومخاطر تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي، إضافة الى التشريعات المالية ودورها في تحسين الاستقرار المالي".

وشرح أن "مقاربة اتحاد المصارف العربية تعتمد على الرأي التقني والعلمي والموضوعي البعيد عن كل التجاذبات السياسية تماماً كما هي مقاربته لقضايا كافة الدول العربية، انطلاقاً من حرصه على أن يبقى لبنان الدولة الفاعلة بين الدول العربية وأن يحافظ على مكانته التاريخية ودوره الفاعل كخزان للخبرات والكفاءات على كل الصعد، من خلال الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية حقوق المودعين وعودة لبنان ليلعب دوره الطبيعي في المنطقة والعالم كرائد من رواد المهنة المصرفية العربية والعالمية".

وأعلن أن "الاتحاد ممثلاً بمجلس ادارته وامانته العامة، سيقدم درعاً تقديرية إلى محافظ البنك المركزي السعودي، تقديراً لرعايته فعاليات المؤتمر".

وذكر البيان أن "الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح قام بتنسيق التواصل بين منصوري والقيادات المصرفية في المملكة، وعلى رأسها محافظ البنك المركزي السعودي".

وأشار إلى أن "لقاءات منصوري مع محافظ البنك السعودي والقيادات المصرفية في المملكة العربية السعودية اتسمت بالإيجابية والاتفاق على التعاون ودعم المملكة للبنك المركزي اللبناني والقطاع المصرفي اللبناني لما فيه خير للبنان والشعب اللبناني".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-09-03
06:44 | 2023-09-03
06:23 | 2023-09-03
06:11 | 2023-09-03
05:39 | 2023-09-03
05:38 | 2023-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24