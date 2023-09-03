"إتحاد المصارف العربية": ملتزمون بمساندة مصرف لبنان ووضع إمكاناتنا في تصرّفه

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رحب اتحاد المصارف العربية في بيان، بـ"مشاركة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في المؤتمر المصرفي السنوي الذي يعقده الإتحاد في الرياض - المملكة العربية السعودية، غداً الاثنين الرابع من ايلول، بعنوان: الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية، في فندق هيلتون – الرياض، برعاية محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السيّاري وحضوره، إضافة إلى حضور صانعي القرار الاقتصادي والمالي، ومحافظي بنوك مركزية عربية ورؤساء مؤسسات مالية عربية ودولية، و رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، وأصحاب المصارف السعودية والإعلام السعودي".وأشار البيان إلى أن "هذا المؤتمر يأتي في إطار سعيه الدائم إلى مساعدة كل الدول، إضافة إلى دعم البنك المركزي اللبناني والقطاع المصرفي اللبناني ومساندتهما"، مؤكداً "التزام الاتحاد مساندة مصرف لبنان، في ظل إدارته الجديدة، ووضع كل علاقاته وامكاناته في تصرفه لإنجاح مهامه في إنقاذ الوضع النقدي في لبنان".ولفت إلى أن "المؤتمر يشكل منصة عربية – دولية لمناقشة التحولات الإقتصادية الدولية، ومخاطر تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي، إضافة الى التشريعات المالية ودورها في تحسين الاستقرار المالي".وشرح أن "مقاربة اتحاد المصارف العربية تعتمد على الرأي التقني والعلمي والموضوعي البعيد عن كل التجاذبات السياسية تماماً كما هي مقاربته لقضايا كافة الدول العربية، انطلاقاً من حرصه على أن يبقى لبنان الدولة الفاعلة بين الدول العربية وأن يحافظ على مكانته التاريخية ودوره الفاعل كخزان للخبرات والكفاءات على كل الصعد، من خلال الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية حقوق المودعين وعودة لبنان ليلعب دوره الطبيعي في المنطقة والعالم كرائد من رواد المهنة المصرفية العربية والعالمية".وأعلن أن "الاتحاد ممثلاً بمجلس ادارته وامانته العامة، سيقدم درعاً تقديرية إلى محافظ البنك المركزي السعودي، تقديراً لرعايته فعاليات المؤتمر".وذكر البيان أن "الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح قام بتنسيق التواصل بين منصوري والقيادات المصرفية في المملكة، وعلى رأسها محافظ البنك المركزي السعودي".وأشار إلى أن "لقاءات منصوري مع محافظ البنك السعودي والقيادات المصرفية في المملكة العربية السعودية اتسمت بالإيجابية والاتفاق على التعاون ودعم المملكة للبنك المركزي اللبناني والقطاع المصرفي اللبناني لما فيه خير للبنان والشعب اللبناني".