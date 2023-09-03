مفاجأة صباحيّة عن الدولار في لبنان.. إليكم ما حدث!

لوحظَ أن معظم تطبيقات الدّولار توقفت عند تحديثِ بياناتها منذ يوم أمس السّبت، ما طرحَ تساؤلات في أوساط بعض الصرّافين عن السبب.

وحالياً، فإن سعر الدولار على تلك التطبيقات تراوح بين 89300 و 89600 ليرة لبنانية، في حين قال أحدُ الصرّافين لـ"لبنان24" إنَّ التواصل حالياً في السّوق يجري عبر تطبيق "واتساب" ريثما تعودُ التطبيقات إلى نشاطها الفعليّ اليوم.

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ولفت إلى أنَّ التسعيرة المتداولة في السوق اليوم تتحدّدُ بـ89 ألف ليرة لبنانية، موضحاً أنَّ هذا الرقم هو السائد حالياً بين الصرَّافين.