حول موازنة الـ2024.. بيانٌ من رئيس "العمالي العام" وهذا ما أعلنهُ

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشاره الاسمر، أن "موازنة العام 2024 نصت على استحداث رسم جديد تحت إسم رسم بدل خدمات سريعة وطارئة يسمح للمواطن أن يدفع مبلغاً إضافياً من المال لإتمام معاملته في وقت سريع وذلك أسوةً بما يطبّق حول جوازات السفر السريعة في المديرية العامة للأمن العام.

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وجاء في المادة الحادية والعشرين من الموازنة العامة أن إيرادات هذا الرسم توزع بين أصحاب العلاقة:



- 50% لموظفي الإدارة المعنية



- 5% لموظفي الهيئات الرقابية



- 10% لموظفي الإدارات العامة التي لا تقدم خدمات وجاء في المادة الحادية والعشرين من الموازنة العامة أن إيرادات هذا الرسم توزع بين أصحاب العلاقة:- 50% لموظفي الإدارة المعنية- 5% لموظفي الهيئات الرقابية- 10% لموظفي الإدارات العامة التي لا تقدم خدمات

- 15% لصندوق تعاضد موظفي الإدارات العامة