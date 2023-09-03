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لبنان

"إتهامٌ" جديد يطالُ السفيرة الأميركية.. نائبٌ يتحدّث عن الأمر علناً!

Lebanon 24
03-09-2023 | 04:36
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كشف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "الضغوط التي مارستها السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، منعت لبنان من تحقيق عائدات بعشرات ملايين الدولارات من خلال مشروع واحد يربط لبنان بسوريا"، وقال: "كان يمكن لهذا المشروع أن يحلّ لنا مشكلة المدرسة الرسمية والجامعة وتوفير الأدوية لمن يعانون من الأمراض المستعصية".
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وخلال حفل تكريميّ في بلدة عيناثا الجنوبية، لفت فضل الله إلى أن "سبب أزمة القطاع العام هو قلة الايرادات وعدم توفر التمويل اللازم"، وأردف: "إذ أراد المصرف المركزي أن يؤمن للقطاع العام رواتب، وكذلك تمويل ثمن الدواء والصحة، سيقول أنه يريد مبلغا من المال، وعليه، فإن مشروعاً واحداً مع سوريا يؤمن هذه المبلغ، ولكن جاءت السفيرة الأميركية إلى المعنيين، وقالت لهم ممنوع، ففي لبنان لدينا فرص، ومن يمنع الاستفادة من هذه الفرص، هو الضغوط والعقوبات والتهديدات الأميركية المباشرة".
 

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