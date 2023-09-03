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لبنان

صباح اليوم... غياب الدوريات الإسرائيلية في القطاع الشرقي

Lebanon 24
03-09-2023 | 05:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه لوحظ صباح اليوم غياب الدوريات الإسرائيلية في القطاع الشرقي وخصوصاً عند محور العديسة - بوابة فاطمة ، في خراج بلدة كفركلا حتّى محور تلة الشعيري وسهل مرجعيون مقابل مستعمرة المطلة، وقد اقتصرت حركة الاسرائيليين على تفقد أجهزة المراقبة المثبتة على الجدار العازل على طول هذا الخط.
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