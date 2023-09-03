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لبنان

لا خدمات "أوجيرو" منذ 3 أيّام في المنية

Lebanon 24
03-09-2023 | 06:11
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن خدمات "أوجيرو" في المنية و الجوار، انقطعت منذ اكثر من ثلاثة أيام، بسبب عدم توافر مادة المازوت للمولدات. 
 
 
 
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