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لبنان
لا خدمات "أوجيرو" منذ 3 أيّام في المنية
Lebanon 24
03-09-2023
|
06:11
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن خدمات "أوجيرو" في المنية و الجوار، انقطعت منذ اكثر من ثلاثة أيام، بسبب عدم توافر مادة المازوت للمولدات.
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