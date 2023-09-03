تبادل إطلاق بين مطلوبين والجيش.. هذا ما حصل خلال عمليّة أمنيّة في طرابلس

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:بتاريخ 3 /9 /2023، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة كورنيش الميناء - طرابلس المواطنَين (م.ص.) و(ط.ص.) لإطلاقهما النار في الهواء. أثناء التوقيف، حاول المواطنان الفرار من الدورية وأقدما على إطلاق النار باتجاهها، فردّ عناصرها بالمثل ما أدّى إلى إصابة (م.ص.) ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.ضُبط في حوزتهما سلاح حربي.سُلّم الموقوفان إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.