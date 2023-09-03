الفصائل الفلسطينية تعلن متابعتها أعمال الصيانة في مخيم نهر البارد من اجل تزويده بالكهرباء

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أصدرت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد بياناً أعلنت فيه متابعتها لأعمال الصيانة من أجل تزويد المخيم بالكهرباء. وقالت: "اهلنا في مخيم نهر البارد نتيجة الاعطال المستمرة في الكابل الرئيسي الممتد من محطة دير عمار إلى مخيم نهر البارد بعد العطل الاخير الذي يتم العمل على اصلاحه، إن اللجنة الشعبية تتابع أعمال الصيانة مع الشركة لتزويد المخيم بالكهرباء باسرع وقت ممكن. وبناء عليه فإن اللجنة الشعبية قد تقدمت بعدة رسائل سابقة الى هيئة العمل المشترك ودائرة شؤون اللاجئين وشركة كهرباء لبنان تطالبهم بالإسراع بإعادة العمل على تشغيل خط التوتر الهوائي الموجود سابقا، والذي كان يغذي المخيم بالكهرباء بعد تعطل الخط الارضي وخروجه من الخدمة، وتمت إعادة توجيه الرسائل للمرجعيه من جديد".وتابعت: "ندعو المرجعيات الى الإسراع بحل مشكلة خط التوتر العالي باسرع وقت ممكن، علما ان المخيم لا يتغذى بالكهرباء منذ 15 يوما نتيجة العطل في الكابل الرئيسي، و ان أهالي مخيم نهر البارد يدفعون فواتير الكهرباء بنسبة تتعدى 90 في المئة. وتمت إعادة تركيب محول جديد لمحطة الشفاء بعد تعطله في الفتره السابقة".