المجلس العلوي يُمدّد وبصورة نهائية تاريخ تقديم الطلبات الى 7 ايلول

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عقدت الهيئتان الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي اجتماعا استثنائيا امس السبت، ناقشت خلاله النقص الملحوظ في بعض الطلبات المقدمة من القطاعات المدنية والتأخير الحاصل في تشكيل اللجنة القضائية التي ستشرف على الانتخابات، وإفساحاً في المجال لمن لم يستطع تقديم طلبه خلال المهلة السابقة، وقبل القيام بنشر الاسماء حسب الاصول تقرر وبصورة نهائية ما يلي :- تمديد فترة تقديم الطلبات واستكمال الطلبات الناقصة الى موعد أقصاه نهار الخميس الواقع فيه ٧ ايلول ٢٠٢٣ واعتبار اي ملف ناقص او غير مسجل ضمن المهلة المحددة أعلاه كأنه لم يكن .- دعوة ابناء الطائفة الاسلامية العلوية المشار اليهم بالمادة السادسة من القانون ٤٤٩/٩٥ من البند (٣ )ولغاية البند (١٤) الى الاسراع في استكمال وتقديم طلباتهم الى امانة سر المجلس الاسلامي العلوي، ابتداء من نهار الاثنين الواقع فيه ٤ ايلول ٢٠٢٣ ولغاية الخميس ٧ ايلول ٢٠٢٣ ضمنا، وذلك خلال الدوام الرسمي، مرفقين بالمستندات التالية:١- اخراج قيد افرادي (يظهر المذهب مسلم علوي)٢- سجل عدلي لمن ليس في الوظيفة العامة ملاك او تعاقد (يثبت تمتعه بالحقوق المدنية حسب النظام الداخلي)٣- المستند الذي يثبت انتسابه الى احد البنود ( من البند ٣ الى البند ١٤)مع الاشارة الى ان الاشخاص الذين سيتقدمون الى فئة البند ١٤ يجب ان يكونوا من غير المنتسبين الى باقي البنود (قطاعات غير ملحوظة في بنود الهيئة العامة".