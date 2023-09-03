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لبنان

منصوري وكبارة وابو حيدر الى الرياض لحضور فعاليات المؤتمر المصرفي العربي

Lebanon 24
03-09-2023 | 10:29
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غادر الوفد اللبناني برئاسة حاكم مصرف لبنان بالانابة د.وسيم منصوري وسفير لبنان في المملكة العربية السعودية د.فوزي كبارة والمدير العام للاقتصاد والتجارة د.محمد ابو حيدر  الى العاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة رسمية لحضور فعاليات المؤتمر المصرفي العربي، بتنظيم من الاتحاد العربي للمصارف مع المصرف المركزي السعودي تحت عنوان "الآفـاق الاقتصاديـة العربيـة في ظـل المتغيـرات الدوليـة، والذي ينعقد برعاية وحضور محافظ المصرف المركزي السعودي الاستاذ أيمن بن محمد السياري.
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