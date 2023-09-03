"الشؤون العقارية" في الشمال تعلن فتح مكاتبها في هذه الأيام

Advertisement

تذكر المديرية العامة للشؤون العقارية، الحاقاً باعلانها السابق، بالايام المحددة من كل اسبوع لفتح مكاتبها في بعض مناطق الشمال امام المواطنين وهي كالتالي:- مكتب الكورة كل اثنين وثلاثاء.- مكتب بشري كل اثنين- مكتب البترون كل اربعاء وخميس.- مكتب زغرتا كل ثلاثاء وخميس.اما امانة السجل العقاري في طرابلس فكل يوم اثنين.