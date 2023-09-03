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لبنان

"الشؤون العقارية" في الشمال تعلن فتح مكاتبها في هذه الأيام

Lebanon 24
03-09-2023 | 11:55
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 تذكر المديرية العامة للشؤون العقارية، الحاقاً باعلانها السابق، بالايام المحددة من كل اسبوع لفتح مكاتبها في بعض مناطق الشمال امام المواطنين وهي كالتالي: 
- مكتب الكورة كل اثنين وثلاثاء.
- مكتب بشري كل اثنين
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- مكتب البترون كل اربعاء وخميس.
- مكتب زغرتا كل ثلاثاء وخميس.
اما امانة السجل العقاري في طرابلس فكل يوم اثنين.
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