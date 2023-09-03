في جلّ الديب.. توقيف مجموعة أشخاص لممارستهم لعبة ممنوعة وهذا ما تم ضبطه

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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة القمار في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام أشخاص بتنظيم لعبة "تكساس بوكر" الممنوعة، داخل مكتب في محلّة جلّ الدّيب.بتاريخ 29-8-2023، وبناءً على إشارة القضاء المختص داهمت قوّة من المكتب المذكور المكان، حيث أوقفت المدعو (م ع) وعدد من الزبائن بالجرم المشهود.كذلك، ضبطت أدوات الجرم ومبلغ /50/ ألف دولار أميركي وخُتم المكتب بالشّمع الأحمر.التحقيقات جارية بأشراف القضاء المختص.