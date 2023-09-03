Advertisement

لبنان

في جلّ الديب.. توقيف مجموعة أشخاص لممارستهم لعبة ممنوعة وهذا ما تم ضبطه

Lebanon 24
03-09-2023 | 12:05
A-
A+
Doc-P-1103736-638293650168080141.jpeg
Doc-P-1103736-638293650168080141.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة القمار في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام أشخاص بتنظيم لعبة "تكساس بوكر" الممنوعة، داخل مكتب في محلّة جلّ الدّيب.
Advertisement

بتاريخ 29-8-2023، وبناءً على إشارة القضاء المختص داهمت قوّة من المكتب المذكور المكان، حيث أوقفت المدعو (م ع) وعدد من الزبائن بالجرم المشهود.

كذلك، ضبطت أدوات الجرم ومبلغ /50/ ألف دولار أميركي وخُتم المكتب بالشّمع الأحمر.

التحقيقات جارية بأشراف القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:19 | 2023-09-03
14:08 | 2023-09-03
13:07 | 2023-09-03
12:45 | 2023-09-03
12:40 | 2023-09-03
12:12 | 2023-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24