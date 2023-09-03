أثناء ممارسته هواية السباحة في بحر المنية.. هذا ما حصل معه!

تعرّض أحد الشبان لحادثة سقوط على الصخر اثناء ممارسته هواية السباحة في بحر اسعد - المنية، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".



وقد جرى اسعافه ونقله بواسطة فرق اسعاف سبل السلام الى المستشفى للعلاج، ووصفت اصابته بالبليغة نتيجة اصابته بكسور في الرقبة، وفقاً لما ذكرته المصادر.

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