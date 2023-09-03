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لبنان

الجبل سيتزين في 8 أيلول.. من سيزور المختارة؟

Lebanon 24
03-09-2023 | 13:07
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لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور الى ان "الجبل سيتزين في 8 ايلول بزيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى المختارة، في ذكرى مصالحة الجبل"، مؤكدا ان "لا بديل عن الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية، لأن الحوار هو الاساس والملاذ الوحيد".
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وخلال افتتاح مركز للحزب التقدمي الاشتراكي في بلدة عين حرشا في قضاء راشيا بحضور عدد من الشخصيات، قال ابو فاعور: "لا بديل من الدولة مهما بلغ اي طرف منا مبلغا من القوة والامكانات، وهذا ما اثبتته الازمة الاقتصادية والاجتماعية، بخاصة في شقها الصحي".

واضاف في كلمته: "نحن مع عين حرشا المتعددة المتنوعة، نشدد على العيش الواحد والمشترك، المصالحة في الجبل مصالحة راسخة وصارت فعلا يوميا معاشا بين الناس وبين السياسيين، وسيتزين الجبل مع زيارة البطريرك الراعي وسنتشرف في 8  ايلول بزيارته مع سماحة شيخ العقل الدكتور سامي ابي المنى الى  المختارة، للاحتفال بذكرى المصالحة، للتأكيد على معانيها وعلى عيشها اليومي ونتائجها الإيجابية، مع عودة الإعمار والنسيج الاجتماعي، والتي نتمنى ان تكون نقطة ضوء على طريق المصالحة العامة والشاملة، واذا كان للمصالحة معان كثيرة، فهي بالحد الادنى بالخيارات، لان الانقسام بالخيارات نرى الى اين يأخذ البلاد، ويقودنا من مصيبة الى أخرى".
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