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لبنان
الجيش: تمارين ليلية ورمايات بالذخيرة الحيّة
Lebanon 24
03-09-2023
|
14:59
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 4/9/2023 ولغاية 25/9/2023، ما بين الساعة 6:00 والساعة 14:00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة. كما وستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 7/ 8/ 2023 ولغاية 6/9/ 2023 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأس مسقا، مبنى الهيكلية، منطقة الكورة ومبنى البحصاص تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".
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