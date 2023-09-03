الجيش: تمارين ليلية ورمايات بالذخيرة الحيّة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 4/9/2023 ولغاية 25/9/2023، ما بين الساعة 6:00 والساعة 14:00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة. كما وستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 7/ 8/ 2023 ولغاية 6/9/ 2023 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأس مسقا، مبنى الهيكلية، منطقة الكورة ومبنى البحصاص تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".

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