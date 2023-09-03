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لبنان
إتصالات متوقفة
Lebanon 24
03-09-2023
|
17:00
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قرَّر مرشح رئاسي وقف إتصالاته والخارجية، وتجميد نشاطه الداخلي، بعد الإيحاءات الأميركية التي أحاطت بقائد الجيش كمرشح تسوية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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