إتصالات متوقفة

قرَّر مرشح رئاسي وقف إتصالاته والخارجية، وتجميد نشاطه الداخلي، بعد الإيحاءات الأميركية التي أحاطت بقائد الجيش كمرشح تسوية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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