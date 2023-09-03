متابعة بقلق

يُتابع رئيس تيار سياسي مسيحي بقلق حجم التجاوب مع "مبادرة برّي"، لأن نجاحها يقضي على ما تحقق من الحوار الجاري حالياً مع حليف سابق، ويُسقط ما طالب به في ورقة المفاوضات بينهما، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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