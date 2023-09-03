27
o
بيروت
29
o
طرابلس
30
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
19
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
28
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حزب الله" لم يسلّم جوابه: الفرنسيون في الكواليس شيء آخر
Lebanon 24
03-09-2023
|
22:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": خلافاً للمعارضة ولأطراف عدة أفرغت زيارة الموفد الرئاسي جان ايف لودريان ووساطته من مضمونهما وطوّقت مفاعيلهما، يتعامل «حزب الله» مع مهمته على أنّها الأمل الوحيد المتبقي للتلاقي. وخلافاً لشريكه في الثنائية، لم ينجز ردّه على سؤالَيْ الموفد الرئاسي الفرنسي بعد، مع أنّه الطرف الوحيد الثابت في طرح مرشحه وأول من حدّد هويته وغايته وأهدافه.ليس التأخير في الردّ سببه رفض اقتراحات فرنسا أو التغاضي عن الاجابة، فـ»الحزب» في صدد الإجابة، وإن كان يعتبر أنّ أجوبته سبق وسلّمها إلى لودريان يوم التقاه خلال زيارته الأخيرة للبنان. خطوة ثانية ايجابية ينوي التلاقي في شأنها مع الفرنسيين تتعلق بتلبية الدعوة للحوار. سبق وانتقد على لسان أمينه العام معارضي الحوار والمتخلفين عن تلبية دعوة فرنسا. يتعامل بإيجابية مع طروحاتها ولو أنّ فرنسا ضد موقفه في الرئاسة. يأسف «حزب الله» لتعامل المعارضة مع طروحات لودريان «لو كان السفير الأميركي أو غيره استدعاهم للبوا النداء، لكنهم يرفضون دعوة فرنسا لأنها دولة بلا أظافر ولا أدوات تنفيذية لها داخل الساحة اللبنانية وتتكل على الإرث القديم في تعاملها».
Advertisement
من زاوية أخرى، فإنّ للفرنسيين قناعتهم الراسخة وإن تصرفوا على عكسها، وبدا كلامهم في العلن شيئاً وفي الكواليس شيئاً آخر، يقولون في العلن إنهم يمثلون الخماسية الدولية، ولكن في الواقع يتصرفون غير ذلك. فإنّ قناعتهم الراسخة أن لا حلّ إلا بتسوية مع «حزب الله»: نعطيهم رئاسة الجمهورية مقابل رئاسة الحكومة، أي العودة إلى مبادرتهم القديمة، ولكن ليس باليد حيلة لوجود معارضة أميركية شديدة وليس فقط قطرية، وإن كانت المعارضة القطرية تبقى في الظل. تقول المعلومات إنّ الفرنسيين صارحوا خلال اجتماعات الدوحة بحقيقة الصعوبات التي تعترض ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، وسألوا مؤيديه: كيف ستؤمنون انتخابه؟ وهل يمكن انتخابه خارج ارادة الثنائي؟
وتتابع المعلومات نقلاً عن مصادر موثوق فيها: لقد بدأ الفرنسيون يقولون في الكواليس بإمكانية البحث عن مرشح ثالث ما دام الثنائي غير قادر على تأمين انتخاب مرشحه ولا مرشح المعارضة مقبول. لكن لم يجد من يوافيه إلى طرح المرشح الثالث إلا «التيار الوطني الحر» الذي يدعم الفكرة الفرنسية بدعم مرشح ثالث، لكن «حزب الله» ورغم مرور أشهر على الفراغ لا يزال يجد صعوبة في الحديث عن خيار ثالث، ويقول إنّه غير مطروح في الخيارات من جانبه.
لم يجب «حزب الله» على رسالة لودريان ليس اعتراضاً على مبدأ الحوار أو الرسالة وهو على استعداد متى وجّهت الدعوة الى الحوار أن يلبيها رسمياً سواء كان في مجلس النواب أم في قصر الصنوبر، المهم أن يبدأ الحديث من مكان ما مع الآخرين.حتى الساعة، لا موعد محدداً لزيارة لودريان، وإن كان وصوله متوقعاً في غضون أيام قليلة. الأمل ليس كبيراً لكن المحاولة تبقى أفضل من العدم، أما ولادة الرئيس فلا تزال بعيدة، ولا تتوقف على نتائج ما يجري في الإقليم ومحادثات طهران- الرياض أو طهران- واشنطن. المسارات مختلفة وإن كان يمكن في لحظة ما أن تكون عاملاً مساعداً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة صباحيّة عن الدولار في لبنان.. إليكم ما حدث!
Lebanon 24
مفاجأة صباحيّة عن الدولار في لبنان.. إليكم ما حدث!
04:30 | 2023-09-03
03/09/2023 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احترق بالكامل.. شاهدوا ماذا حلَّ بـ"نظام للطاقة الشمسية" في جبيل!
Lebanon 24
احترق بالكامل.. شاهدوا ماذا حلَّ بـ"نظام للطاقة الشمسية" في جبيل!
02:37 | 2023-09-03
03/09/2023 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة شابة... رائحة كريهة انبعثت من داخل منزلها ومفاجأة عن سبب وفاتها
Lebanon 24
العثور على جثة شابة... رائحة كريهة انبعثت من داخل منزلها ومفاجأة عن سبب وفاتها
09:32 | 2023-09-03
03/09/2023 09:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
خطيب الشهيدة سحر فارس في علاقة حب.. وقصة مؤثرة جمعته وحبيبته الجديدة
Lebanon 24
خطيب الشهيدة سحر فارس في علاقة حب.. وقصة مؤثرة جمعته وحبيبته الجديدة
00:06 | 2023-09-04
04/09/2023 12:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي يتلقَّى رسالة حاسمة بمضمون بارز.. هذا ما اعترَف به الأميركيون!
Lebanon 24
برّي يتلقَّى رسالة حاسمة بمضمون بارز.. هذا ما اعترَف به الأميركيون!
03:00 | 2023-09-03
03/09/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:45 | 2023-09-04
منصوري لا يوقّع "البريد الداخلي" وهذا هو السبب
01:30 | 2023-09-04
القاضية عون مهتمة "بهذا الملف" والنتائج قريبا
01:15 | 2023-09-04
لا تصعيد في وجه جعجع
01:00 | 2023-09-04
جلستان لمجلس الوزراء الخميس قبل الظهر وبعده والنزوح السوري أبرز البنود
00:06 | 2023-09-04
خطيب الشهيدة سحر فارس في علاقة حب.. وقصة مؤثرة جمعته وحبيبته الجديدة
23:13 | 2023-09-03
انتخابات "المجلس الشرعي": لائحة توافقيّة في بيروت والمنافسة واردة
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
04/09/2023 08:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
04/09/2023 08:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
04/09/2023 08:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24