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لبنان

الاستنفار مُتواصل في "عين الحلوة"

Lebanon 24
03-09-2023 | 22:28
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كتبت" الديار": بعد خطوة اعتبرت انها قد تؤدي الى تفعيل مسار التهدئة، لجهة تفكيك «فتح» دشمة في الشارع الفوقاني مقابل حي الصفصاف، لتسهيل مرور الناس في مخيم «عين الحلوة»، قالت مصادر فلسطينية رسمية داخل المخيم لـ «الديار» ان «هذه الخطوة كانت كبادرة حسن نية، الا ان الوضع لا يزال على حاله لناحية الاستنفار، ورفض اي حل لا يلحظ تسليم المتشددين قتلة قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء محمد العرموشي «أبو أشرف» ومرافقيه، وهو ما يرفض هؤلاء الخضوع له، ما يضعنا امام مجموعة سيناريوهات ستتضح قريبا».
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ومساء افادت معلومات «الديار» ايضا عن ازالة دشمة اخرى من قبل حركة «فتح» عند المدخل الجنوبي للمخيم.
 
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