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لبنان

الموفد القطري يواصل حراكه بلا إعلام ويلتقي "تغييريين" و"مستقلّين"

Lebanon 24
03-09-2023 | 22:31
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كتب علي ضاحي في" الديار": يتحرك الموفد الامني القطري بصمت وبعيداً من الإعلام. وتكشف اوساط نيابية بيروتية لـ "الديار" ان الموفد القطري يجول على عدد من النواب "التغييريين" و"المستقلين"، ويلتقي بعدد من الشخصيات الحزبية والسياسية ، التي تشجع على انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً تسووياً للجمهورية.
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وتؤكد الاوساط ان "ابي فهد" وهي الكنية المعروف بها المسؤول القطري في لبنان، التقى ايضاً مقربين من "الثنائي الشيعي"، ويتردد ايضاً انه التقى احد نواب حزب الله. وتوضح الاوساط ان اسباب التكتم على عودة ومغادرة الموفد القطري واللجوء الى السرية في لقاءاته والتكتم عليها، مرده الى تفضيل قطر لقائد الجيش رئاسياً، ورغبة الدوحة من جهة ثانية بعدم تضارب المسعى القطري التشاوري حتى الساعة مع مبادرة لودريان الحوارية.
وتكشف الاوساط ان الموفد القطري سيغادر بيروت خلال يومين او ثلاثة ايام، على ان يعود بعد مغادرة لودريان لبنان بعد 20 ايلول المقبل.
 
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