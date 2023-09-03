انتخابات "القوات" في 29 تشرين الأول المقبل: لا ترشيح في وجه جعجع

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كتبت" الاخبار": حدّد حزب القوات اللبنانية 29 تشرين الأول المقبل موعداً لأول انتخابات داخلية منذ إقرار النظام الداخلي للحزب عام 2010 (تمّ تعديله عام 2011). وعمدت قيادة الحزب أخيراً إلى إدخال تعديل على نظام الانتخابات لم يعد نواب الحزب بموجبه أعضاء حكميين في الهيئة التنفيذية، وباتت هذه الأخيرة تتألّف من 11 عضواً إلى جانب رئيسها ونائبه والأمين العام والمفوّض المالي.ورغم اقتراب موعد الانتخابات، لا تزال الأمانة العامة تمتنع عن نشر لوائح شطب الناخبين أو منحها للمرشحين، ما يحول دون قدرة هؤلاء على تنظيم حملة انتخابية والعمل على اجتذاب الناخبين وتقدير أحجام الحزبيين في المناطق، إلا إذا كان الغرض من هذا الإجراء منح اللوائح لمرشحين محظيين مقرّبين من القيادة ومنعها عن آخرين، خصوصاً أن للهيئة التنفيذية دوراً أساسياً في اتخاذ القرارات في الأمور المفصلية، سواء كانت سياسية أو تنظيمية أو تلك التي تتعلق بالانتخابات النيابية واختيار الوزراء وتعيين رؤساء المناطق والأجهزة، لذلك تحرص قيادة القوات على إبقاء الهيئة تحت سيطرتها.الانتخابات المحدّدة بولاية من ست سنوات، لن تقتصر على المنسقيات الداخلية بل سيشارك فيها حزبيو الانتشار. ويتوزع أعضاء الهيئة التنفيذية كالتالي: 3 أعضاء من محافظة الشمال، 3 من جبل لبنان، 2 من البقاع، 1 من بيروت، 1 من الجنوب و1 من الانتشار. على أن يعين الرئيس المنتخب عضوين إضافيين يختارهما بنفسه.ويمكن، نظرياً، لأي حزبي الترشح إلى عضوية الهيئة التنفيذية إذا كانت عضويته تتخطى الـ 10 أعوام. أما الترشح إلى منصب الرئيس أو نائبه، فيستلزم عضوية تتخطى الـ 15 عاماً على أن يكون المرشح قد شغل مهامَّ في الحزب. فيما يفترض أن يكون الناخب منتسباً منذ أكثر من 3 سنوات ليتمكّن من الاقتراع. وحتى الساعة، لم يتم رصد أي ترشيح إلى رئاسة الحزب في وجه سمير جعجع أو إلى منصب نائب الرئيس الذي يشغله النائب جورج عدوان. في حين أن معظم من ترشّحوا إلى الهيئة التنفيذية في المناطق هم من قواتيّي ستريدا جعجع.