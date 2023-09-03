Advertisement

لبنان

انتخابات "القوات" في 29 تشرين الأول المقبل: لا ترشيح في وجه جعجع

Lebanon 24
03-09-2023 | 22:37
A-
A+
Doc-P-1103817-638294027483881975.jpg
Doc-P-1103817-638294027483881975.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت" الاخبار": حدّد حزب القوات اللبنانية 29 تشرين الأول المقبل موعداً لأول انتخابات داخلية منذ إقرار النظام الداخلي للحزب عام 2010 (تمّ تعديله عام 2011). وعمدت قيادة الحزب أخيراً إلى إدخال تعديل على نظام الانتخابات لم يعد نواب الحزب بموجبه أعضاء حكميين في الهيئة التنفيذية، وباتت هذه الأخيرة تتألّف من 11 عضواً إلى جانب رئيسها ونائبه والأمين العام والمفوّض المالي.
Advertisement
ورغم اقتراب موعد الانتخابات، لا تزال الأمانة العامة تمتنع عن نشر لوائح شطب الناخبين أو منحها للمرشحين، ما يحول دون قدرة هؤلاء على تنظيم حملة انتخابية والعمل على اجتذاب الناخبين وتقدير أحجام الحزبيين في المناطق، إلا إذا كان الغرض من هذا الإجراء منح اللوائح لمرشحين محظيين مقرّبين من القيادة ومنعها عن آخرين، خصوصاً أن للهيئة التنفيذية دوراً أساسياً في اتخاذ القرارات في الأمور المفصلية، سواء كانت سياسية أو تنظيمية أو تلك التي تتعلق بالانتخابات النيابية واختيار الوزراء وتعيين رؤساء المناطق والأجهزة، لذلك تحرص قيادة القوات على إبقاء الهيئة تحت سيطرتها.
الانتخابات المحدّدة بولاية من ست سنوات، لن تقتصر على المنسقيات الداخلية بل سيشارك فيها حزبيو الانتشار. ويتوزع أعضاء الهيئة التنفيذية كالتالي: 3 أعضاء من محافظة الشمال، 3 من جبل لبنان، 2 من البقاع، 1 من بيروت، 1 من الجنوب و1 من الانتشار. على أن يعين الرئيس المنتخب عضوين إضافيين يختارهما بنفسه.ويمكن، نظرياً، لأي حزبي الترشح إلى عضوية الهيئة التنفيذية إذا كانت عضويته تتخطى الـ 10 أعوام. أما الترشح إلى منصب الرئيس أو نائبه، فيستلزم عضوية تتخطى الـ 15 عاماً على أن يكون المرشح قد شغل مهامَّ في الحزب. فيما يفترض أن يكون الناخب منتسباً منذ أكثر من 3 سنوات ليتمكّن من الاقتراع. وحتى الساعة، لم يتم رصد أي ترشيح إلى رئاسة الحزب في وجه سمير جعجع أو إلى منصب نائب الرئيس الذي يشغله النائب جورج عدوان. في حين أن معظم من ترشّحوا إلى الهيئة التنفيذية في المناطق هم من قواتيّي ستريدا جعجع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2023-09-04
01:30 | 2023-09-04
01:15 | 2023-09-04
01:00 | 2023-09-04
00:06 | 2023-09-04
23:13 | 2023-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24