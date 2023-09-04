خطيب الشهيدة سحر فارس في علاقة حب.. وقصة مؤثرة جمعته وحبيبته الجديدة

نشرت الشابة جيني شحادة عبر صفحتها على انستغرام صورة برفقة جيلبير قرعون، خطيب شهيدة فوج الاطفاء سحر فارس، معلنةً عن علاقة حب تجمعها.

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وكتبت جيني: ‎"الحياة قسيت علينا كتير ، حملتنا وجع ما منستحقّوا بعزّ شبابنا ،وجع قاسي كتير وما بينتسى ابداً لو قد ما قطع وقت .‎تحمّلنا كتير مشاكل بحياتنا ، ولأن الحياة بدا تكفّي رغم الحزن والفرح ، كل واحد منّا كان بيتمنّى ما يصير لي صار ، ولا حدا منّا يخسر شريك حياتو ، بس بعد الوجع والبكي والحرقة لازم نبني حياتنا ، بعرف اكتر وحدة قديش نوجعت وبكيت وكنت معك بكلشي، بس رغم هيك انت بنظري بطل ، سند ورفيق و حبيب ،انت يلي زرعت فيّي القوة من اول وجديد بعزّ وجعنا ، نحنا بيحقلنا نضحك وننبسط ونعيش لأن بتلبقلنا الحياة ، الله يعطينا إيام حلوة سوا والأهم من هيدا كلّو في عنّا ملاكين بالسما مروان و سحر مبسوطين فينا وحامينّا ومعنا بكل التفاصيل وللأبد معنا وبقلبنا"يُذكر أن جيني شحادة كانت قد خسرت حبيبها مروان كفوري في حادث دهس في بداية عام 2021. (السياسة)