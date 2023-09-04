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لبنان

خطيب الشهيدة سحر فارس في علاقة حب.. وقصة مؤثرة جمعته وحبيبته الجديدة

Lebanon 24
04-09-2023 | 00:06
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نشرت الشابة جيني شحادة عبر صفحتها على انستغرام صورة برفقة جيلبير قرعون، خطيب شهيدة فوج الاطفاء سحر فارس، معلنةً عن علاقة حب تجمعها.
 
وكتبت جيني: ‎"الحياة قسيت علينا كتير ، حملتنا وجع ما منستحقّوا بعزّ شبابنا ،وجع قاسي كتير وما بينتسى ابداً لو قد ما قطع وقت .

‎تحمّلنا كتير مشاكل بحياتنا ، ولأن الحياة بدا تكفّي رغم الحزن والفرح ، كل واحد منّا كان بيتمنّى ما يصير لي صار ، ولا حدا منّا يخسر شريك حياتو ، بس بعد الوجع والبكي والحرقة لازم نبني حياتنا ، بعرف اكتر وحدة قديش نوجعت وبكيت وكنت معك بكلشي، بس رغم هيك انت بنظري بطل ، سند ورفيق و حبيب ،انت يلي زرعت فيّي القوة من اول وجديد بعزّ وجعنا ، نحنا بيحقلنا نضحك وننبسط ونعيش لأن بتلبقلنا الحياة ، الله يعطينا إيام حلوة سوا والأهم من هيدا كلّو في عنّا ملاكين بالسما مروان و سحر مبسوطين فينا وحامينّا ومعنا بكل التفاصيل وللأبد معنا وبقلبنا"

يُذكر أن  جيني شحادة كانت قد خسرت حبيبها مروان كفوري في حادث دهس في بداية عام 2021. (السياسة)
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