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لبنان
لا تصعيد في وجه جعجع
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-09-2023
|
01:15
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بالرغم من تصعيد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الكبير في وجه "حزب الله" خلال كلمته أمس، الا أن الحزب لا يبدو في وارد الرد بالمثل على جعجع، لا إعلاميا ولا سياسياً اقله خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "الحزب لا يرغب بتوتير الساحة اللبنانية بل على العكس، هو ميال للإستقرار ويتقاطع بذلك مع القوى الاقليمية والدولية التي تعتبر أن الفوضى مضرة بمصالح جميع اللاعبين".
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وتقول المصادر "ان "حزب الله" في لحظة اعادة ترميم علاقته مع "التيار الوطني الحر" وجزء من الساحة المسيحية، لذلك فهو غير مستعد لشد عصب القوات وتوجيه ضربة اعلامية لحليفه العوني في هذه المرحلة الحساسة".
وكان جعجع قال في خطابه في معراب بالامس: "بيدعوك عا حوار تيخنقوك ويقتلوك أو تيخنقوا مبادئك وقناعاتك وحريتك ويضطروك تعمل متل ما هني بدن، ماذا وإلاّ". وشدد على انه "هذا هو محور الممانعة والمقاومة تماما، وهذا مثال الدفاع عن اللبنانيين الذي يتغنون بها يوميا، وهذا هو الحوار الذي يدعونا اليه، وبالتالي فريق الممانعة فريق إجرامي بامتياز". وجدد التأكيد ان "لا مشكلة لدى "القوات اللبنانية" مع "حزب الله" او الأحزاب الممانعة الاخرى كأحزاب سياسية، باعتبار ان المشكلة الأولى ترتبط بمشروعهم للبنان الذي يتمثّل اليوم من خلال الواقع الذي نعيشه، الا أن المشكلة الأكبر تبقى مع طريقة فرض مشروعهم بالقوة والإكراه والغصب والاغتيالات وكل الوسائل الملتوية التي لا يتصوّرها عقل انسان".
وتوجّه الى "حزب الله"، بالقول "إذا كنت قادرا تاكلنا، كِلْنا نحنا وواقفين- ما تنتظر لحظة نخلّيك تاكلنا نحنا وقاعدين حدك"، فقد تعلّمنا من كل ما حصل في السابق، تعلمنا من رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز، تعلّمنا من 7 ايار، وتعلّمنا مؤخراً من لقمان سليم والياس الحصروني".
المصدر: لبنان 24
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