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لبنان

القاضية عون مهتمة "بهذا الملف" والنتائج قريبا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-09-2023 | 01:30
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بالرغم من الإعتكاف الذي ينفذه قسم من القضاة، إلا أن القاضية غادة عون مهتمة بمتابعة التحقيق في العديد من الملفات ومنها قضية إستقالة عدد من أعضاء بلدية الجديدة- البوشرية- السد، حيث، وبحسب مصادر مطلعة، تكوّنت لدى النيابة العامة في جبل لبنان، صورة شبه واضحة عما حصل في الساعات الثماني والأربعين  الأخيرة قبل إستقالة الأعضاء ما ادى  الى حل المجلس البلدي في الجديدة البوشرية السد.
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المصدر ختم "أن تحقيقاً دقيقاً ومتوازناً يحصل في هذه القضية وسوف تظهر نتائجه قريباً".

المصدر: لبنان 24

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